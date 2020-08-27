Белоруссия объяснила нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 75,24 (-0,3) Инвестиции, 13:51
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 89 (-0,23) Инвестиции, 13:51
Киев пообещал преследуемым белорусам защиту на Украине Общество, 17:54 МИД Белоруссии обратился в МВД из-за нападения на посольство Ливии Политика, 17:50 Польша вызвала посла Белоруссии из-за слов Лукашенко о городе Гродно Политика, 17:48 Мурашко назвал российскую вакцину от коронавируса «достойным оружием» Общество, 17:47 Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид Общество, 17:42 Премьеры России и Белоруссии созвонились после слов Лукашенко об $1 млрд Политика, 17:37 Власти Подмосковья решили сделать регион лидером по производству сыра Экономика, 17:34 Сборную России по гимнастике не включили в заявку на чемпионат Европы Спорт, 17:33 Перехватить до зарплаты: как принцип pay on-demand меняет рынок труда Экономика инноваций, 17:30  Выручка HeadHunter во втором квартале упала на 19% из-за коронавируса Технологии и медиа, 17:21 5 способов потерять все деньги на рынке криптовалют Крипто, 17:19 Поль Погба заразился коронавирусом Спорт, 17:17 Колесникова отказалась признать слова Путина угрозой Политика, 17:09 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 17:02
Политика ,  
0 

Белоруссия объяснила нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске

Причиной штурма здания стали противоречия между ливийскими дипломатами. МИД Белоруссии заявил, что не имеет права вмешиваться во внутренние дела диппредставительства, но попросил МВД усилить охрану в районе здания посольства

Видео: Kotsnews/telegram
Видео: Kotsnews/telegram
Video

Причиной нападения на посольство Ливии в Минске стали внутренние противоречия между ливийскими дипломатами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщает ведомство.

По словам Глаза, на территории дипмиссии находятся не только аккредитованные дипломаты и административно-технический персонал, но и лица, которых привлекли для охраны дипломаты посольства.

«Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался», — добавил Глаз.

Глава МИД заявил, что Минск не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий. При этом ведомство попросило МВД усилить охрану в районе посольства и напомнило ливийским дипломатам «об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности».

На посольство Ливии в Минске напали неизвестные
Политика

Нападение на посольство произошло рано утром 27 августа. Около 30 мужчин перелезли через забор и выломали двери в здании дипмиссии, рассказывал РБК глава частной военной компании (ЧВК) «РСБ-групп» Олег Криницын, с которой «восточное» правительство Ливии в Тобруке заключило контракт на обеспечение безопасности.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

По словам Криницына, напавшие — «обычные гражданские люди», они потребовали от сотрудников диппредставительства покинуть здание. Мужчины поддерживают бывшего военного атташе, который присягнул Фаизу Сараджу, главе созданного в Триполи при посредничестве ООН Правительства национального согласия Ливии, заявил глава ЧВК.

Как передает Tut.by, временного поверенного в делах Ливии пытались вытянуть из здания, но охране удалось его отбить. К зданию прибыли сотрудники милиции и ОМОН. Последние предотвратили попытку штурма и проверили документы у нападавших. Затем, получив распоряжение от руководства не вмешиваться в происходящее, силовики покинули посольство. Глава МИД Белоруссии пояснил, что сотрудники МВД в соответствии с положениями Венской конвенции не могут находиться на территории посольства без приглашения.

Издание отмечает, что среди нападавших были не только люди славянской внешности, но и несколько арабов. Около полудня они вышли за территорию посольства и разошлись. После инцидента МИД Ливии попросил белорусскую сторону обеспечить охрану посольства в Минске.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Ливия, посольство
Материалы по теме
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Общество
В ливийской армии объяснили приглашение российской ЧВК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter