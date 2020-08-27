Белоруссия объяснила нападение неизвестных на посольство Ливии в Минске

Причиной штурма здания стали противоречия между ливийскими дипломатами. МИД Белоруссии заявил, что не имеет права вмешиваться во внутренние дела диппредставительства, но попросил МВД усилить охрану в районе здания посольства

Видео: Kotsnews/telegram

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Причиной нападения на посольство Ливии в Минске стали внутренние противоречия между ливийскими дипломатами. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщает ведомство.

По словам Глаза, на территории дипмиссии находятся не только аккредитованные дипломаты и административно-технический персонал, но и лица, которых привлекли для охраны дипломаты посольства.

«Жалоб о телесных повреждениях и побоях ни от одной из сторон конфликта не поступало. Правоохранительными органами никто не задерживался», — добавил Глаз.

Глава МИД заявил, что Минск не будет вмешиваться во внутренние дела иностранных дипмиссий. При этом ведомство попросило МВД усилить охрану в районе посольства и напомнило ливийским дипломатам «об ответственности за создание своими действиями угрозы общественному порядку и безопасности».