Российские операторы начали отказываться от безлимитного интернета

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от тарифов с безлимитным интернет-трафиком, пишут «Известия».

Так, МТС предлагает пользователям архивного плана «Тарифище» остаться с «безлимитом» и платить больше на 50–75 руб. или перейти на новую версию тарифа с месячным ограничением в 30 Гб интернет-трафика, сказали изданию в компании.

Оператор Tele2 закрыл для новых подключений физлиц услугу «Очень много интернета», которая давала возможность за 200 руб. в месяц использовать безлимитный интернет по всей России. В пресс-службе оператора изданию пояснили, что в случае безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки, а также нелинейно, это приводит к чрезмерным нагрузкам на сеть.

В «МегаФоне», Yota и «ВТБ Мобайл», по информации «Известий», отменять безлимитные тарифы и опции пока не планируют.