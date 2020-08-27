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Российские операторы начали отказываться от безлимитного интернета

МТС MTSS ₽349 +0,68% Купить
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Российские операторы сотовой связи начали отказываться от тарифов с безлимитным интернет-трафиком, пишут «Известия».

Так, МТС предлагает пользователям архивного плана «Тарифище» остаться с «безлимитом» и платить больше на 50–75 руб. или перейти на новую версию тарифа с месячным ограничением в 30 Гб интернет-трафика, сказали изданию в компании.

Оператор Tele2 закрыл для новых подключений физлиц услугу «Очень много интернета», которая давала возможность за 200 руб. в месяц использовать безлимитный интернет по всей России. В пресс-службе оператора изданию пояснили, что в случае безлимитных тарифов и опций трафик растет быстрее выручки, а также нелинейно, это приводит к чрезмерным нагрузкам на сеть.

«МегаФон» объяснил падение выручки снизившейся активностью бизнеса
Технологии и медиа
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В «МегаФоне», Yota и «ВТБ Мобайл», по информации «Известий», отменять безлимитные тарифы и опции пока не планируют.

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года
Бизнес
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Причинами изменений, считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, могли стать рост потребления трафика в период самоизоляции на фоне не выгодной для операторов корректировки курса рубля.

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Ранее «Известия» уже предупреждали о росте тарифов на мобильную связь во втором полугодии 2020 года. Тогда аналитики связывали это с падением роуминговых доходов компаний из-за пандемии коронавируса.

По сведениям информационно-аналитического агентства Content Review, минимальный пакетный тариф мобильной связи в России в первой половине 2020 года уже подорожал на 8%, а во втором полугодии ожидается рост тарифов в среднем на 14%. Глава Content Review Сергей Половников связал рост цен с необходимостью компенсировать потери во время режима самоизоляции, писал «Коммерсантъ».

Также в начале года «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенного TelecomDaily, сообщал, что цены по итогам года могут увеличиться на 10–24%. В качестве основных факторов, влияющих на бизнес, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса, рост курса валют и рост арендных платежей.

Теги: мобильная связь, Теле2, МТС
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