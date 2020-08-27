Экс-глава «Туполева» стал советником Рогозина

Александр Конюхов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Бывший генеральный директор ПАО «Туполев»и вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по стратегической и специальной авиации Александр Конюхов назначен советником генерального директора госкорпорации Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом говорится на официальной странице Роскосмоса в Twitter.

«Он будет отвечать за интеграцию предприятий ракетостроения и контролировать ход создания наземной космической инфраструктуры для пилотируемой программы на космодроме Восточный», — говорится в сообщении ведомства.

Александр Конюхов возглавлял ПАО «Туполев» с 2016 года. Одновременно он был назначен вице-президентом ОАК, которой принадлежит около 96% акций ПАО «Туполев». Перед ним стояли задачи по выполнению государственных контрактов Министерства обороны, Министерства промышленности и торговли, а также по проведению технического перевооружения компании и развитию ее кадрового потенциала, пояснили тогда в ОАК. В мае источник РБК в авиапромышленности сообщил о его отставке.

7 июля был задержан бывший журналист и советник Рогозина Иван Сафронов. Его обвинили в госизмене. По версии ФСБ, он собирал и передавал одной из спецслужб стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, которые составляли гостайну. Свою вину Сафронов не признал. Суд арестовал его до 6 сентября.