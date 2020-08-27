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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб города по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1435 пациентов», — сказала она.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Москве выздоровели 209 628 человек.

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Общее число случаев заражения коронавирусом в столице по состоянию на 26 августа достигло 259 070, умерли 4 764 человека. Москва остается лидером по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область.

В столице начались пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. В них примут участие 40 тыс. человек. Первую вакцину от коронавирусной инфекции в России зарегистрировали в августе. Она получила название «Спутник V».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<1000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Мэр города Сергей Собянин заявил, что в пострегистрационных испытаниях вакцины может участвовать каждый москвич старше 18 лет. Испытания пройдут на базе медицинских учреждений столицы.

Теги: Москва, коронавирус
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