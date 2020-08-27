В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб города по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1435 пациентов», — сказала она.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Москве выздоровели 209 628 человек.

Общее число случаев заражения коронавирусом в столице по состоянию на 26 августа достигло 259 070, умерли 4 764 человека. Москва остается лидером по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область.