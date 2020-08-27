Пресс-секретарь Галяминой сообщил об обыске

Николай Касьян (Фото: nikkassian / Facebook)

Московские следователи устроили обыск у пресс-секретаря муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна. Об этом РБК сообщил сам Касьян.

«Пришли где-то в 8:05, но обыск начался полдевятого. Документы не предоставили», — рассказал он.

По его словам, ему сообщили, он проходит свидетелем по делу Галяминой — по ст. 212 УК России (массовые беспорядки).

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.

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