Общество , 27 авг, 10:01
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Пресс-секретарь Галяминой сообщил об обыске
Николай Касьян
Московские следователи устроили обыск у пресс-секретаря муниципального депутата Юлии Галяминой Николая Касьяна. Об этом РБК сообщил сам Касьян.
«Пришли где-то в 8:05, но обыск начался полдевятого. Документы не предоставили», — рассказал он.
По его словам, ему сообщили, он проходит свидетелем по делу Галяминой — по ст. 212 УК России (массовые беспорядки).
РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой.
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