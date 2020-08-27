Назарбаев предложил провести саммит по ядерному разоружению

Нурсултан Назарбаев (Фото: akorda.kz / Global Look Press)

Первый президент Республики Казахстан предложил провести саммит при участии лидеров России, США, КНР и ЕС по ядерному разоружению. Об этом он заявил в послании участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сказано на сайте МИД Казахстана.

«Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений», — сказал Назарбаев. Также он выразил готовность предоставить площадку для проведения подобного саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Россией по ядерному разоружению «самой большой проблемой в мире сегодня», отметив, что Москва «очень сильно хочет» добиться соглашения с Соединенными Штатами по этому поводу.

В начале августа президент России Владимир Путин обсудил с Трампом ситуацию с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения, подписанного в 2010 году, истекает в феврале 2021 года. О его продлении стороны пока не договорились.

