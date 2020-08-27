РЖД вернули 80% отмененных из-за коронавируса поездов

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В РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

«Сейчас размер движения пассажирских поездов восстановлен почти на 80% по отношению к нормативному графику», — сказал он.

По словам Белозерова, все зависит от ситуации снятия ограничений в регионах, поэтому пока рано говорить о «доковидном» уровне. При этом глава РЖД отметил, что компания не только возобновляет старые маршруты, но и запускает новые.

Также глава РЖД рассказал об обеспечении безопасности пассажиров поезда. «Весь наш фронт-лайн персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия», — сказал Белозеров. Всем пассажирам рекомендовано соблюдать масочный режим.