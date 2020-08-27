Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Хоккеист Тарасенко пообещал не завершать карьеру после операции на плече Спорт, 10:17 Сборная России проведет матчи в новых футболках для Евро уже в сентябре Спорт, 10:15 В Москве еще 1435 человек вылечились от коронавируса Общество, 10:11 Пресс-секретарь Галяминой сообщил об обыске Общество, 10:01 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 10:00 РЖД вернули 80% отмененных из-за коронавируса поездов Общество, 09:59 Глава TikTok ушел в отставку из-за спора с Трампом Бизнес, 09:50 Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море Общество, 09:44 ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках Политика, 09:42 Осака снялась с турнира в Цинциннати из-за «геноцида чернокожих» Спорт, 09:35 Ковидный эффект: что изменилось на рынке факторинга после карантина Pro, 09:33 Adidas показал новую футболку сборной России для матчей Евро Спорт, 09:18 Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае конфликта с НАТО Политика, 09:15 Космонавты опять сняли НЛО: объясняем самые известные снимки из космоса Футурология, 09:00 
Общество ,  
0 

РЖД вернули 80% отмененных из-за коронавируса поездов

РЖД RU000A0JXN05 ₽1 098,26 +0,12% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В РЖД возобновили курсирование почти 80% поездов дальнего следования, которые ранее были отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

«Сейчас размер движения пассажирских поездов восстановлен почти на 80% по отношению к нормативному графику», — сказал он.

По словам Белозерова, все зависит от ситуации снятия ограничений в регионах, поэтому пока рано говорить о «доковидном» уровне. При этом глава РЖД отметил, что компания не только возобновляет старые маршруты, но и запускает новые.

Глава РЖД сообщил Мишустину о возвращении на маршруты «всех наших птиц»
Бизнес
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Также глава РЖД рассказал об обеспечении безопасности пассажиров поезда. «Весь наш фронт-лайн персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия», — сказал Белозеров. Всем пассажирам рекомендовано соблюдать масочный режим.

В апреле РЖД из-за пандемии коронавируса отменили более 50 маршрутов поездов дальнего следования, в том некоторые «Сапсаны». Затем было принято решение о сокращении еще 32 маршрутов. Ранее в компании заявили, что «при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров».

Теги: РЖД, Олег Белозеров
Материалы по теме
СК провел обыски в РЖД из-за заключенных пять лет назад контрактов
Бизнес
Глава РЖД сообщил Мишустину о возвращении на маршруты «всех наших птиц»
Бизнес
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter