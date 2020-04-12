РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.

В РЖД отметили, что периодичность курсирования еще 32 поездов сократят. Причиной стало то, что пассажиры не могут планировать и организовывать путешествия из-за ситуации с коронавирусом, а также падение спроса на поездки.

В холдинге рассказали, что будут корректировать расписание в том случае, если есть дублирующие поезда и падение спроса на поездки составляет не менее 25% от общего количества предложенных мест.

Поезда, которые станут курсировать по маршрутам отмененных, будут делать дополнительные остановки. Это нужно для того, чтобы сохранить сообщение с малыми населенными пунктами, заявили в РЖД. Поезда сохранят, если им нет альтернативы.