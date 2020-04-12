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Пандемия коронавируса ,  
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РЖД сократят количество поездов дальнего следования из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российские железные дороги (РЖД) временно отменят ряд поездов дальнего следования с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте холдинга.

В РЖД отметили, что периодичность курсирования еще 32 поездов сократят. Причиной стало то, что пассажиры не могут планировать и организовывать путешествия из-за ситуации с коронавирусом, а также падение спроса на поездки.

В холдинге рассказали, что будут корректировать расписание в том случае, если есть дублирующие поезда и падение спроса на поездки составляет не менее 25% от общего количества предложенных мест.

РЖД решили рассаживать пассажиров в поездах в метре друг от друга
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Поезда, которые станут курсировать по маршрутам отмененных, будут делать дополнительные остановки. Это нужно для того, чтобы сохранить сообщение с малыми населенными пунктами, заявили в РЖД. Поезда сохранят, если им нет альтернативы.

По данным холдинга, с 21 марта загрузка поездов снизилась на более чем 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. РЖД продали на 76% меньше билетов на апрель и на 70% — на май, чем в эти месяцы 2019 года. В холдинге отметили, что количество возвращенных билетов на поездки в апреле возросло в четыре раза, а на май — в семь раз.

«При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг РЖД незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров», — заявили в компании.

Ранее в апреле РЖД решили ввести особый режим продажи билетов, который позволит соблюдать дистанцию между пассажирам не менее 1 м. В купе ограничат продажу билетов двумя местами вместо четырех. Правила распространят и на плацкартные вагоны.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: РЖД, коронавирус, поезда
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