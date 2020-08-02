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Политика ,  
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Республиканцы США впервые захотели провести предвыборный съезд без прессы

Американская Республиканская партия планирует провести свой предвыборный съезд в августе в закрытом для журналистов режиме впервые в истории, передает CNN.

Съезд должен пройти с 21 по 24 августе в городе Шарлотт (штата Северная Каролина). На нем республиканцы должны проголосовать за официальное выдвижение действующего главы государства Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от партии.

Закрытый для прессы формат мероприятия связывают с эпидемией коронавирусной инфекции. Источник телеканала называет это решение беспрецедентным, но вынужденным из-за предписаний губернатора штата, связанных с социальным дистанцированием.

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При этом заседание съезда и голосование за выдвижение Трампа планируют проводить в прямом эфире. Представитель республиканской партии отметил, что в случае изменений норм санитарной безопасности журналистов могут допустить на съезд.

По информации газеты Washington Examiner, решение о проведении партийного съезда без прессы не является окончательным.

Президентские выборы в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа на них выступает бывший вице-президент США 77-летний демократ Джо Байден.

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30 июля Трамп предложил перенести выборы на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки в стране. Вариант с голосованием по почте он назвал «неточным» и «нечестным».

Позже он поменял свое мнение, заявив, что не хотел бы откладывать голосование, однако не доверяет процедуре волеизъявления граждан по почте.

Теги: США, Республиканская партия, съезд, пресса
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