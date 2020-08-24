Трампа выбрали кандидатом в президенты от республиканцев

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

На съезде республиканской партии действующий глава государства Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на второй срок, сообщает Reuters.

Голосование еще продолжается, но изменить результат оно уже не сможет.

Его главным соперником будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, который был утвержден кандидатом от демократов 19 августа. Байден дал свое согласие и заявил, что на посту президента будет служить «одинаково усердно» всем американцам — как своим сторонникам, так и тем, кто его не поддерживает. В ходе своего выступления он раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа, в том числе за то, как тот борется с распространением коронавируса в США. «Наш нынешний президент не выполнил свой самый главный долг перед нацией: он не смог защитить нас», — считает Байден.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября, инаугурация президента состоится 20 января 2021 года.

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