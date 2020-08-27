Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Как запомнить, сколько готовить яйцо всмятку и вкрутую РБК и Билайн, 05:20 В России разработали прибор для выявления вирусов в воздухе Технологии и медиа, 05:14 Телемедицинский сервис «Яндекса» и Baring объединится с «Доктор рядом» Технологии и медиа, 05:00 В посольстве России назвали беспочвенными обвинения США в адрес НИИ Политика, 04:28 В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа Общество, 04:28 Глава Google опроверг информацию о планах приобретать приложение TikTok Технологии и медиа, 04:09 «Коммерсантъ» узнал хронологию оказания помощи и вывоза Навального Общество, 03:47 В Альпах спасатели освободили россиянку из ледяной расщелины Общество, 03:24 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 03:16 Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплую погоду на 1 сентября в Москве Общество, 02:45 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 02:40 НБА сообщила о переносе трех матчей из-за беспорядков в Висконсине Спорт, 02:07 Комиссар ЕС по торговле уволился из-за нарушения режима карантина Политика, 01:58 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 01:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова рассматривают возможность создания «сезонной» вакцины, позволяющей одновременно делать прививку от коронавируса и от гриппа. Об этом сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Да, безусловно, и мы уже предлагали этот вариант», — сказала Карпова, отметив готовность вирусологов создать вакцину в том случае, если пандемия коронавируса затянется.

«У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину», — добавила специалист, отвечая на вопрос о том, возможно ли создать препарат, позволяющий проводить вакцинацию одновременно от гриппа и коронавируса.

По ее словам, поливалентная вакцина, разработкой которой в настоящее время занимаются специалисты МГУ, может выйти на уровень клинических испытаний примерно через полгода в случае поступления финансирования.

Насколько долговременным будет эффект от этого препарата, пока не известно. Это станет известно только на стадии доклинических исследований.

Американский вирусолог — РБК: «Обязательная вакцинация просто невозможна»
Политика

Говоря о поливалентной вакцине, Карпова заявила, что у вирусологов имеются универсальные антигены. Она выразила надежду на то, что они смогут предотвращать повторное заражение даже в случае генетических изменениях вируса.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса. По словам Путина, прививку новой вакциной сделала одна из его дочерей.

Препарат получил название торговое название «Спутник V». Его разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Как заявили в столичном штабе по борьбе с коронавирусом, вакцину планируется поставить в столичные клиники до 3 сентября.

25 августа вакцину зарегистрировали в виде порошка.

Теги: МГУ имени М.В. Ломоносова, вакцина, грипп, коронавирус
Материалы по теме
В Петербурге разработают комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
Общество
РФПИ объявил о начале третьей фазы испытания вакцины от коронавируса
Общество
Вакцину от COVID-19 Центра Гамалеи зарегистрировали в форме порошка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter