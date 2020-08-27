В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

Вирусологи из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова рассматривают возможность создания «сезонной» вакцины, позволяющей одновременно делать прививку от коронавируса и от гриппа. Об этом сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

«Да, безусловно, и мы уже предлагали этот вариант», — сказала Карпова, отметив готовность вирусологов создать вакцину в том случае, если пандемия коронавируса затянется.

«У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину», — добавила специалист, отвечая на вопрос о том, возможно ли создать препарат, позволяющий проводить вакцинацию одновременно от гриппа и коронавируса.

По ее словам, поливалентная вакцина, разработкой которой в настоящее время занимаются специалисты МГУ, может выйти на уровень клинических испытаний примерно через полгода в случае поступления финансирования.

Насколько долговременным будет эффект от этого препарата, пока не известно. Это станет известно только на стадии доклинических исследований.