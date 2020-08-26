Спасатели потушили лесные пожары в Краснодарском крае

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В Анапе потушили лесной пожар между Большим и Малым Утришом, на территории Краснодарского края не осталось действующих возгораний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

«В регионе сохраняет свое действие экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности», — уточнили в пресс-службе.

В тушении участвовали 486 человек и 86 единиц техники, в том числе авиация.

Как уточняли РБК очевидцы, пожар начался на Утрише 24 августа около 12:30. Огонь возник в нескольких местах, а через полтора часа охватил всю гору, где находится заповедник, сначала жители пытались справится с пожаром своими силами. На Утрише находится природный заповедник и реликтовый лес.