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Спасатели потушили лесные пожары в Краснодарском крае

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Анапе потушили лесной пожар между Большим и Малым Утришом, на территории Краснодарского края не осталось действующих возгораний. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края.

«В регионе сохраняет свое действие экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности», — уточнили в пресс-службе.

Общая площадь возгорания под Анапой возросла до 126 га
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Фото: rockometa / VK

В тушении участвовали 486 человек и 86 единиц техники, в том числе авиация.

Как уточняли РБК очевидцы, пожар начался на Утрише 24 августа около 12:30. Огонь возник в нескольких местах, а через полтора часа охватил всю гору, где находится заповедник, сначала жители пытались справится с пожаром своими силами. На Утрише находится природный заповедник и реликтовый лес.

Всего в Краснодарском крае образовались четыре очага возгорания: в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе. Ситуацию осложнили засуха и быстро меняющееся направление ветра. Из зоны распространения огня в Анапе эвакуировали около тысячи туристов.

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В районе Утриша из-за пожара с 25 августа власти Анапы ввели режим ЧС. Заместитель директора заповедника «Утриш» Олег Козырев 26 августа сообщал РБК, что общая площадь возгорания в районе Анапы составляет 126 га, из них 64 га — территория заповедника.

Полиция возбудила из-за пожара уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч. 2 ст. 261 УК РФ). Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил в пожаре отдыхающих на острове туристов.

Теги: Анапа, пожар, новости, МЧС
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