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Общая площадь возгорания под Анапой возросла до 126 га

Фото: rockometa / VK
Фото: rockometa / VK

Общая площадь возгорания в районе Анапы составляет 126 га, из них 64 га — территория заповедника «Утриш». Об этом сообщил РБК заместитель директора заповедника Олег Козырев.

«На сегодняшний день должны работать два самолета и три вертолета. Сейчас обстановка под контролем, потихоньку все локализуется», — сказал Козырев.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что площадь активного горения составляет 2 га.

В ведомстве отметили, что на тушении лесных пожаров в Анапе задействован 501 человек и 66 единиц техники. «Сложность тушения для наземной группировкой заключается в труднодоступности местности», — добавили в МЧС.

Очевидцы рассказали о первых минутах пожара под Анапой до приезда МЧС
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Фото: Виталий Гудман

Поэтому пожары также тушат силами авиации МЧС России. Для этих целей привлекли пять воздушных судов: самолет Ил-76 и самолет-амфибию Бе200-ЧС, два вертолета МИ-8 и вертолет Ка-32. Также для оценки обстановки в труднодоступных местах работают отделения беспилотных авиационных систем.

Из-за лесных пожаров в районе заповедника «Утриш» власти Анапы 25 августа ввели режим ЧС в Супсехском сельском округе. К тому моменту с территории малого Утриша эвакуировали 350 человек.

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Как рассказали РБК очевидцы, пожар начался 24 августа около 12:30. Огонь возник в нескольких местах, а через полтора часа охватил всю гору, где находится заповедник. Сначала жители острова Утриш пытались потушить пожар своими силами.

Теги: Утриш, пожар, новости
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