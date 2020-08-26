Общая площадь возгорания под Анапой возросла до 126 га

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Общая площадь возгорания в районе Анапы составляет 126 га, из них 64 га — территория заповедника «Утриш». Об этом сообщил РБК заместитель директора заповедника Олег Козырев.

«На сегодняшний день должны работать два самолета и три вертолета. Сейчас обстановка под контролем, потихоньку все локализуется», — сказал Козырев.

В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что площадь активного горения составляет 2 га.

В ведомстве отметили, что на тушении лесных пожаров в Анапе задействован 501 человек и 66 единиц техники. «Сложность тушения для наземной группировкой заключается в труднодоступности местности», — добавили в МЧС.