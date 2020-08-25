Очевидцы рассказали о первых минутах пожара под Анапой до приезда МЧС

Фото: Виталий Гудман

Жители острова Утриш в Краснодарском крае, где возникли лесные пожары, пытались тушить возгорание своими силами. Об этом РБК рассказали очевидцы события.

По словам свидетельницы произошедшего, Ульяны Аракчеевой, пожар начался 24 августа около 12:30. Огонь возник в нескольких местах, а через полтора часа охватил всю гору, где находится заповедник Утриш. «Нас эвакуировал ночью мужчина-доброволец на катере. В два часа ночи мы резко поднялись, собрались. Все было в дыму, позади все горело. Когда мы запрыгивали на катер, в третьей лагуне все полыхало», — сказала она. Женщина сообщила, что в это время на острове оставалось еще много людей.

«С самого начала на всех лагунах молодежь тушила огонь морской водой, люди, все в саже, бегали с баклажками. На каждой лагуне таких добровольцев было не меньше 30 человек», — говорит другой очевидец пожара Виталий Гудман.

Он также отметил что впервые увидел вертолет пожарной-спасательных служб в 17:00. «МЧС были на трех лагунах, но в основном стояли на берегу и разговаривали. Пожарную машину увидел в 2 часа. А реальных пожарных на пляже встретил только ночью в 22 часа», — пояснил он.