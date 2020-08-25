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Очевидцы рассказали о первых минутах пожара под Анапой до приезда МЧС

Фото: Виталий Гудман
Фото: Виталий Гудман

Жители острова Утриш в Краснодарском крае, где возникли лесные пожары, пытались тушить возгорание своими силами. Об этом РБК рассказали очевидцы события.

По словам свидетельницы произошедшего, Ульяны Аракчеевой, пожар начался 24 августа около 12:30. Огонь возник в нескольких местах, а через полтора часа охватил всю гору, где находится заповедник Утриш. «Нас эвакуировал ночью мужчина-доброволец на катере. В два часа ночи мы резко поднялись, собрались. Все было в дыму, позади все горело. Когда мы запрыгивали на катер, в третьей лагуне все полыхало», — сказала она. Женщина сообщила, что в это время на острове оставалось еще много людей.

«С самого начала на всех лагунах молодежь тушила огонь морской водой, люди, все в саже, бегали с баклажками. На каждой лагуне таких добровольцев было не меньше 30 человек», — говорит другой очевидец пожара Виталий Гудман.

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Он также отметил что впервые увидел вертолет пожарной-спасательных служб в 17:00. «МЧС были на трех лагунах, но в основном стояли на берегу и разговаривали. Пожарную машину увидел в 2 часа. А реальных пожарных на пляже встретил только ночью в 22 часа», — пояснил он.

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Фото: МЧС России

Из-за лесных пожаров в районе заповедника Утриш с 0:00 25 августа
власти Анапы ввели режим ЧС в Супсехском сельском округе. Как сообщали в МЧС, к 06:40 пламя охватило около 3 га леса. Позже ведомство заявило, что от пожара пострадали 107 га леса. За ночь с острова эвакуировали 350 человек, указывает МЧС. Лесные пожары также возникли в Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе.

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Днем 25 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что до конца суток все пожары ликвидируют. Тогда он отмечал, что возгорание в Туапсинском районе удалось потушить, а пожары в Новороссийске и Геленджике локализовали. При этом, самой сложной, по его словам, была ситуация в Анапе. В эфире телеканала «Россия 24» Кондратьев заявил, что в возгорании виноваты туристы, которые отдыхают на острове и поднимаются в горы. Позже правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений (ч.2 ст.261 УК РФ).

Теги: Анапа, пожар, Краснодарский край, новости
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Под Анапой лесные пожары привели к эвакуации туристов. Фоторепортаж
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В Краснодарском крае начали эвакуацию туристов из-за лесных пожаров
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