Общество , 25 авг, 15:02
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Под Анапой лесные пожары привели к эвакуации туристов. Фоторепортаж
В Краснодарском крае из-за нескольких лесных пожаров начали эвакуировать туристов. К тушению привлекли авиацию. Ситуация осложняется засушливой погодой, под Анапой ввели режим ЧС
В Краснодарском крае действуют четыре очага пожара: в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе
В районе Анапы загорелся реликтовый лес. Там находится природный заповедник «Утриш»
Ситуация осложняется погодными условиями — засухой и быстро меняющимся направлением ветра
В Супсехском сельском округе под Анапой ввели режим ЧС. Пожары загорелись в труднодоступных местах
Из зоны распространения огня эвакуировали около тысячи туристов, сообщается на сайте администрации Анапы
К тушению привлечены силы федерального МЧС, в том числе авиация. Туда направили Ил-76 из Подмосковья и Бе-200 из Красноярска
На тушении пожаров занято больше 400 человек и 70 единиц техники
На утро вторника площадь, пройденная огнем, в районе Утриша составляла 82 га