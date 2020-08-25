Под Анапой лесные пожары привели к эвакуации туристов. Фоторепортаж

В Краснодарском крае действуют четыре очага пожара: в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе

К тушению привлечены силы федерального МЧС, в том числе авиация. Туда направили Ил-76 из Подмосковья и Бе-200 из Красноярска