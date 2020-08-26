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Пандемия коронавируса ,  
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В России провели более 35 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России специалисты провели более 35 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Проведено 35 128 661 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 211 224 человека.

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Накануне в России выявили минимальное с апреля количество случаев коронавирусной инфекции — 4696. Число заболевших за весь период распространения заболевания выросло до 966 189, выздоровели 779 тыс. больных.

25 августа Минздрав разрешил НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, провести пострегистрационные клинические испытания вакцины «Гам-Ковид-Вак», которая была зарегистрирована 11 августа. В испытаниях примут участие 40 тыс. человек, они начнутся 4–5 сентября.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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