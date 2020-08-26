В России провели более 35 млн тестов на коронавирус

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России специалисты провели более 35 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Проведено 35 128 661 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 211 224 человека.

Накануне в России выявили минимальное с апреля количество случаев коронавирусной инфекции — 4696. Число заболевших за весь период распространения заболевания выросло до 966 189, выздоровели 779 тыс. больных.