В России провели более 35 млн тестов на коронавирус
В России специалисты провели более 35 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Проведено 35 128 661 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 211 224 человека.
Накануне в России выявили минимальное с апреля количество случаев коронавирусной инфекции — 4696. Число заболевших за весь период распространения заболевания выросло до 966 189, выздоровели 779 тыс. больных.