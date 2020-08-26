В Башкирии обжаловали приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

Эдуард Матвеев (в центре) (Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости)

Прокуратура Башкирии подала в Кировский районный суд в Уфе кассационную жалобу на решение Верховного суда республики по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«В Кировский районный суд Уфы подано кассационное представление на апелляционный приговор Верховного суда Республики Башкортостан от 03.06.2020», — говорится в сообщении. Дело направят на кассационное рассмотрение в Шестой кассационный суд.

3 июля Верховный суд Башкирии полностью оправдал экс- полицейских Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева, которые ранее были приговорены к срокам от шести до семи лет лишения свободы. Третьего фигуранта, Павла Яромчука, признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, однако ему сократили наказание с шести до четырех лет лишения свободы. Кроме того, по гражданскому иску взыскание снизили с 3 млн до 500 тыс. руб.

Уголовное дело по факту группового насилия было возбуждено в 2018 году, когда трое полицейских напали на 23-летнюю дознавательницу в отделе полиции в Уфимском районе Башкирии. Всех троих обвиняемых уволили с места службы. Девушку в январе также уволили за распитие алкоголя на рабочем месте.