В Уфе суд оправдал обвиняемых в изнасиловании коллеги экс-полицейских

Двух из трех обвиняемых по делу об изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции полностью оправдали. Защита в ходе следствия заявляла, что у них было алиби

Фото: РБК Уфа

Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух из трех экс-полицейских, которых следствие обвиняло в изнасиловании 23-летней дознавательницы в отделении. Об этом сообщает «РБК Башкортостан» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Заседание апелляционной комиссии проходило в закрытом режиме. Суд оправдал Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева. Третьего фигуранта дела, Павла Яромчука, суд признал виновным по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Однако ему снизили наказание с шести до четырех лет лишения свободы. Кроме того, для Яромчука снизили взыскание по гражданскому иску с 3 млн руб. до 500 тыс. руб.

По версии следствия, 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег. Напавшие были ее руководителями — начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук. Инцидент произошел осенью 2018 года.

Защита настаивала, что у Галиева и Матвеева на момент совершения преступления было алиби. В частности, о том, что Матвеев в ночь совершения преступления находился дома, заявляла его жена.