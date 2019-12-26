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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Троих бывших высокопоставленных полицейских Башкирии осудили на сроки от шести до семи лет лишения свободы в колонии общего режима
Салават Галиев (Фото: Ильгиз Калимулин / ТАСС)

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги 23-летней дознавательницы. Об этом сообщают «Новости Уфы» и ГТРК «Башкортостан»

По семь лет колонии общего режима получили экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку суд дал шесть лет лишения свободы, подтвердили  РБК в пресс-службе Кировского районного суда.

Приговоры вынесли по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Кроме того, суд обязал экс-полицейских выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб. Изначально гособвинение требовало приговорить Галиева и Матвеева к девяти годам лишения свободы, а Яромчука — к восьми. 

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В октябре прошлого года 23-летняя дознавательница написала заявление о том, что ее изнасиловали трое коллег в отделе полиции Уфимского района. Полицейские в ходе следствия были уволены из органов внутренних дел за «проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции». Сама потерпевшая девушка также была отстранена от работы за употребление спиртных напитков на рабочем месте. 

Яромчук, Матвеев и Галиев, занимавшие руководящие должности в МВД Башкирии, были арестованы в ноябре 2018-го. Яромчука в апреле перевели под домашний арест, так как у него обнаружили опухоль головного мозга, в мае меру пресечения смягчили Матвееву и Галиеву. Новые слушания по делу об изнасиловании начались в августе, экс-руководитель отдела миграции отдела полиции по Уфимскому району Павел Яромчук заявлял о своей невиновности и просил суд вынести оправдательный приговор.

Авторы: Кристина Астафурова, Любовь Порываева
Теги: Уфа, следователи, тюремный срок
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