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Политика ,  
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Зеленский заявил о желании спокойно ходить по улицам после конца срока

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет спокойно ходить по улицам Украины после окончания срока пребывания в должности главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной», — отметил Зеленский.

Глава Украины добавил, что всегда поступал так, чтобы родные его не стыдились.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. Он неоднократно говорил, что идет только на один срок. С этим тезисом он выступал на дебатах с Петром Порошенко в спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля 2019 года. «Через пять лет у Украины будет другой президент», — заявил он тогда.

Спустя год после своего избрания, на приуроченной к этому событию пресс-конференции Зеленский на вопрос журналиста, хватит ли ему одного срока на посту президента, чтобы выполнить все обещания, которые он дал перед президентскими выборами, ответил: «Честно — не хватит». Свой ответ Зеленский обосновал тем, что на посту президента список поставленных перед ним задач увеличился.

Теги: Украина, Владимир Зеленский
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