Зеленский заявил о желании спокойно ходить по улицам после конца срока

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что сможет спокойно ходить по улицам Украины после окончания срока пребывания в должности главы государства. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.

«Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной», — отметил Зеленский.

Глава Украины добавил, что всегда поступал так, чтобы родные его не стыдились.

Владимир Зеленский стал президентом Украины 20 мая 2019 года. Он неоднократно говорил, что идет только на один срок. С этим тезисом он выступал на дебатах с Петром Порошенко в спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля 2019 года. «Через пять лет у Украины будет другой президент», — заявил он тогда.