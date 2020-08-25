Тихановская объявила о готовности начать переговоры с Лукашенко

Соперница Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская выступила перед Европарламентом. Она заявила, что ее страна находится в кризисе, протестующих запугивают, но к переговорам с властями оппозиция готова

Светлана Тихановская (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями Белоруссии. Об этом в ходе выступления перед Европарламентом объявила соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

С депутатами Европарламента Тихановская общалась по видеосвязи. Сейчас она по-прежнему находится в Литве, куда уехала вскоре после начала протестов.

«Сегодня моя страна, Белоруссия, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки пропадают. Это происходит в центре Европы», — охарактеризовала она ситуацию в стране.

«Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. <...>. У народа Белоруссии простое требование — это свободные и честные выборы», — заявила она депутатам Европейского парламента.