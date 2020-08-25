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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская объявила о готовности начать переговоры с Лукашенко

Соперница Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская выступила перед Европарламентом. Она заявила, что ее страна находится в кризисе, протестующих запугивают, но к переговорам с властями оппозиция готова
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Oliver Hoslet / EPA / ТАСС)

Белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями Белоруссии. Об этом в ходе выступления перед Европарламентом объявила соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская.

С депутатами Европарламента Тихановская общалась по видеосвязи. Сейчас она по-прежнему находится в Литве, куда уехала вскоре после начала протестов.

«Сегодня моя страна, Белоруссия, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки пропадают. Это происходит в центре Европы», — охарактеризовала она ситуацию в стране.

Выступление Светланы Тихановской в Европарламенте. Видео
Политика

«Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. <...>. У народа Белоруссии простое требование — это свободные и честные выборы», — заявила она депутатам Европейского парламента.

При этом Тихановская отказалась называть себя и своих соратников оппозицией, то есть меньшинством. «Мы больше не оппозиция. Сейчас мы — большинство», — заявила она. Происходящее в стране она назвала «мирной революцией».

Говоря о требованиях протестующих, соперница Лукашенко, помимо проведения честных выборов, назвала желание «занимать законное место среди других стран Европы». В то же время, подчеркнула она, протест не носит антироссийский характер. «Революция в Белоруссии не является геополитической. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Происходит мирная революция», — заключила она.

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Тихановская заявила Госдепу США о готовности к диалогу с властями
Общество
Светлана Тихановская

О готовности к диалогу с официальным Минском Тихановская заявляла и накануне, после встречи с с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом в Вильнюсе. Вместе с тем она говорила, что целью этого диалога должна быть мирная передача власти. Одновременно в заявлении ее штаба говорилось и о требовании «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Белоруссии против своего народа».

Кандидатом на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская стала в начале лета, после того как власти арестовали ее мужа Сергея. При выдвижении она изначально заявляла, что ее цель — это освобождение всех политзаключенных, в том числе других потенциальных участников президентских выборов — например, Виктора Бабарико. ЦИК Белоруссии заявляла, что на выборах 9 августа Тихановская набрала 10,1% голосов, однако сама соперница Лукашенко и ее штаб с этими данными не согласились. Согласно данным независимых экзитполов и штаба Тихановской, на некоторых участках ее результат доходил до 70–80%. Результаты, объявленные ЦИК, в штабе Тихановской называли «абсурдными» и оторванными от действительности.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Светлана Тихановская, Белоруссия
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