Тихановская объявила о готовности начать переговоры с Лукашенко
Белорусская оппозиция готова вступить в переговоры с властями Белоруссии. Об этом в ходе выступления перед Европарламентом объявила соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская.
С депутатами Европарламента Тихановская общалась по видеосвязи. Сейчас она по-прежнему находится в Литве, куда уехала вскоре после начала протестов.
«Сегодня моя страна, Белоруссия, находится в потрясении и кризисе. Мирных демонстрантов незаконно задерживают, заключают под стражу и избивают. Власти используют тактику запугивания, страха и физических угроз. По меньшей мере шесть человек были убиты, десятки пропадают. Это происходит в центре Европы», — охарактеризовала она ситуацию в стране.
«Наша цель — достичь справедливых и свободных выборов мирным путем через диалог. Поэтому я объявляю нашу готовность к переговорам с властями. Мы готовы назначить переговорщиков. <...>. У народа Белоруссии простое требование — это свободные и честные выборы», — заявила она депутатам Европейского парламента.