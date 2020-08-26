Тихановская заявила о недопустимости влияния извне на решение белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что другие страны не должны вмешиваться в события, происходящие в республике. Об этом она сообщила журналистам Fox News.

«Наш народ хочет жить в демократической стране. Это ему решать. Я думаю, что никакое другое государство не должно оказывать влияние на решение нашего народа», — ответила политик на вопрос о возможности вмешательства России в дела Белоруссии.

По ее словам, несмотря на аресты демонстрантов, у граждан не пропадает желания бороться за свои права. «Я должна признать, что мы больше не оппозиция. Мы — большинство», — подчеркнула она. Политик добавила, что белорусский народ не отступит, пока не победит.

Кроме того, Тихановская рассказала о том, испытывает ли она страх. «Конечно, мне страшно каждый день, но я начала переступать каждый день через свой страх», — пояснила политик.