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Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля. Видеозапись опубликована в Twitter американского президента Дональда Трампа.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии», — сказал Помпео.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещал производство и испытания подобного оружия. США официально вышли из соглашения в августе 2019 года. В Вашингтоне причиной выхода называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению американской стороной условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, с которых в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

США уже провели испытания ракет, ранее запрещенных договором. В 2019 году крылатая ракета была пущена из установки Mk-41 на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Также на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии прошли испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.

Теги: ДРСМД, ракеты, Майк Помпео, Госдепартамент США
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