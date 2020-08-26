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Общество ,  
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СМИ назвали имена пользовавшихся автомобилем Ефремова

Автомобиль актера Михаила Ефремова использовали несколько человек. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По данным издания, стоянку автомобиля иногда оплачивали с разных телефонных номеров, которые принадлежат известным людям. Так, как передает газета, насколько раз за стоянку машины Ефремова Grand Cherokee платила супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Кроме того, автомобиль парковал сотрудник бара, в который актер дважды заходил в день ДТП.

По мимо этого, в «Комсомольской правде» отметили, что за автомобиль платила актриса Марина Александрова и коллега Ефремова по «Современнику» Иван Стебунов.

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Михаил Ефремов

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что был установлен водитель, который сидел за рулем автомобиля Ефремова в момент аварии. Юрист рассказал РБК, что его описал свидетель. «С его слов понятно, что он его по телевизору или по интернету видел», — отметил Пашаев.

 

Теги: Михаил Ефремов, суд, ДТП
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