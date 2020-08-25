Глава Кубани назвал срок ликвидации природных пожаров под Анапой

Фото: МЧС России

Природные пожары, возникшие в прибрежных районах Краснодарского края, планируется ликвидировать до конца суток. Об этом в Twitter сообщил губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев.

«Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены», — написал Кондратьев. Он добавил, что поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб и докладывать обо всех изменениях ситуации.

Кондратьев добавил, что в Туапсинском районе пожар потушен, а Новороссийске и Геленджике пожарные смогли локализовать возгорания. При этом наиболее сложная ситуация по-прежнему сохраняется в Анапе.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по факту возникновения лесных пожаров в Анапе полиция возбудила уголовное дело. В главке уточнили, полицейские также проводят проверку по факту жалоб местных жителей о платной эвакуации.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает, что по факту возгорания лесной подстилки в Анапе возбуждено уголовное дело по статье 261 УК России («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Накануне в Супсехском сельском округе из-за лесных пожаров в районе заповедника Утриш власти Анапы ввели режим ЧС. Очаги возгорания возникли в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Туапсинском районе.

Как сообщал руководитель тушения пожара, огнем было охвачено от 25 до 30 га леса. К тушению огня привлекли 213 человек и 21 единицу техники. Впоследствии спасательную бригаду планировалось усилить двумя дополнительными расчетами МЧС и двумя вертолетами из Геленджика.

Как сообщал «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, с территории поселка малый Утриш под Анапой за минувшую ночь эвакуировали 350 человек.