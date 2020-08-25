В округе Анапы рядом с заповедником ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Власти Анапы ввели режим ЧС в Супсехском сельском округе из-за лесных пожаров в районе заповедника Утриш. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По данным руководителя тушения пожара, огонь охватил от 25 до 30 га леса. В тушении огня участвуют 213 человек и 21 единица техники. Также спасательную бригаду планируется усилить двумя дополнительными расчетами МЧС и двумя вертолетами из Геленджика. Власти развернули оперативный штаб, который возглавил исполняющий обязанности главы Анапы Василий Швец.

Также из лагун при помощи плавсредств эвакуируют туристов, в этом районе дежурят кареты скорой помощи. Жертв и пострадавших в результате пожаров нет.

Как сообщал «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС, за прошедшую ночь с территории малого Утриша под Анапой эвакуировали 350 человек.