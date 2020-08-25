В Минске начались акции противников и сторонников Лукашенко

Расстояние от площади Независимости до Комаровского рынка составляет примерно 4 км.

Протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии начались 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В первые дни протестов между участниками акций и правоохранительными органами начались столкновения. По данным МВД республики, более 7 тыс. человек были задержаны, из них 600 заявили о травмах, полученных при задержании.

Первый митинг в поддержку Лукашенко прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. По данным корреспондента РБК, поддержать президента пришли около 2 тыс. человек, однако МВД сообщило о 65 тыс. участников акции.