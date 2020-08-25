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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске начались акции противников и сторонников Лукашенко

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Минске на площади Независимости снова собрались протестующие, выступающие за смену власти в Белоруссии, передает корреспондент РБК.

На кадрах видно, что люди собрались на площади, несмотря на дождь. По оценке корреспондента РБК, туда пришли несколько сотен человек. Собравшиеся на площади люди начали петь и включили фонарики на телефонах.

РБК
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В то же время у Комаровского рынка в столице начался митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Tut.by.

«Батька!» — скандируют участники акции.

Расстояние от площади Независимости до Комаровского рынка составляет примерно 4 км.

Протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии начались 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В первые дни протестов между участниками акций и правоохранительными органами начались столкновения. По данным МВД республики, более 7 тыс. человек были задержаны, из них 600 заявили о травмах, полученных при задержании.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Первый митинг в поддержку Лукашенко прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. По данным корреспондента РБК, поддержать президента пришли около 2 тыс. человек, однако МВД сообщило о 65 тыс. участников акции.

Теги: Белоруссия, Минск, протест
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