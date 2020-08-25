В Минске начались акции противников и сторонников Лукашенко
В Минске на площади Независимости снова собрались протестующие, выступающие за смену власти в Белоруссии, передает корреспондент РБК.
На кадрах видно, что люди собрались на площади, несмотря на дождь. По оценке корреспондента РБК, туда пришли несколько сотен человек. Собравшиеся на площади люди начали петь и включили фонарики на телефонах.
В то же время у Комаровского рынка в столице начался митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает Tut.by.
«Батька!» — скандируют участники акции.