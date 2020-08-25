МВД Ингушетии сообщило о девяти пострадавших в перестрелке

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Днем 25 августа 2020 года в станице Нестеровской в Ингушетии в результате конфликта между двумя группами граждан с применением травматического оружия были ранены девять человек. Об этом сообщило МВД Республики Ингушетия на своем сайте.

Пострадавшие с ранениями разной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, говорится в сообщении. Предположительно, конфликт произошел на почве ранее возникших неприязненных отношений.

«МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие», — призывает ведомство.

По сообщениям ТАСС и «Интерфакса» со ссылкой на источники, перестрелку в предместье города Сунжа устроили мужчины из двух тейпов (родов). По информации собеседника ТАСС, инцидент произошел «на почве межтейповой неприязни».