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МВД Ингушетии сообщило о девяти пострадавших в перестрелке

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Днем 25 августа 2020 года в станице Нестеровской в Ингушетии в результате конфликта между двумя группами граждан с применением травматического оружия были ранены девять человек. Об этом сообщило МВД Республики Ингушетия на своем сайте.

Пострадавшие с ранениями разной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу, говорится в сообщении. Предположительно, конфликт произошел на почве ранее возникших неприязненных отношений.

«МВД по Республике Ингушетия убедительно просит всех родных и близких пострадавших проявить благоразумие», — призывает ведомство.

В Ингушетии мужчины из двух тейпов устроили перестрелку
Общество
Фото: Саид Царнаев / ТАСС

По сообщениям ТАСС и «Интерфакса» со ссылкой на источники, перестрелку в предместье города Сунжа устроили мужчины из двух тейпов (родов). По информации собеседника ТАСС, инцидент произошел «на почве межтейповой неприязни».

Telegram-канал Mash со слов очевидцев сообщил, что конфликт произошел между двумя семьями, а его причиной стала «руководящая должность в администрации станицы Нестеровская». Пострадавшие получили как огнестрельные, так и ножевые ранения. По данным Mash и «РИА Новости», перестрелка началась в самой станице, а потом продолжилась возле сунженской больницы.

В марте этого года подобный инцидент произошел в селе Экажево Назрановского района Ингушетии. В результате столкновения, по данным МВД Республики, один человек погиб, а еще один был похищен. Пострадали также двое полицейских, один из которых был ранен в ногу из травматического пистолета, они были госпитализированы. ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что конфликт также возник между представителями двух тейпов.

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Теги: МВД, Ингушетия, перестрелка
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