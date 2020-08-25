В городе в Ингушетии мужчины из двух тейпов устроили перестрелку

Фото: Саид Царнаев / ТАСС

В Ингушетии мужчины из двух тейпов устроили перестрелку в городе Сунжа (в нем проживают 60 тыс. человек). Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Инцидент произошел «на почве межтейповой неприязни», отметил собеседник агентства ТАСС. Во время конфликта между родственниками пострадали девять человек. Из них в Сунженскую районную больницу были госпитализированы семеро, один из них находится в реанимации.

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Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что причиной конфликта между двумя семьями стала «руководящая должность в администрации станицы» Нестеровская (находится в Сунженском районе республики). Среди пострадавших люди с огнестрельными и ножевыми ранениями.

По данным Mash, перестрелка произошла в самой станице, а «продолжилась возле сунженской больницы». Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.