В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

Один человек был убит, еще один — похищен. Двое полицейских получили ранения, они были госпитализированы. По информации источников СМИ, причиной стал бытовой конфликт

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В селе Экажево Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка, говорится в сообщении МВД Ингушетии, поступившем в РБК.

В результате один человек погиб, еще один был похищен, сообщает ведомство.Также пострадали двое полицейских, они были госпитализированы. Один из них получил ранение в ногу из травматического пистолета.

По информации МВД, конфликт произошел между несколькими местными жителями. Ранее ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали, что причиной стал конфликт между двумя тейпами (родами) в этом селе. «В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».

В конце декабря 2019 года произошла перестрелка между тейпами в городе Сунжа. Тогда погиб один человек, шестеро были ранены. По информации Следственного комитета, тейпы спорили из-за того, кому принадлежат родовые башни.