Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании
Российский истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и «R.1 Сентинел» ВВС Великобритании в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили РБК в Минобороны.
«20 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели», — говорится в сообщении.
Для сопровождения самолетов отправили истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. После разворота самолетов экипаж вернулся в аэропорт базирования.
В ведомстве подчеркнули, что полет Су-30СМ прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.