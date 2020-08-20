Российский Су-30 перехватил у границы самолеты Франции и Великобритании

Видео: Национальный центр управления обороной Российской Федерации

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Российский истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и «R.1 Сентинел» ВВС Великобритании в воздушном пространстве над Черным морем, сообщили РБК в Минобороны.

«20 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели», — говорится в сообщении.

Для сопровождения самолетов отправили истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. После разворота самолетов экипаж вернулся в аэропорт базирования.

В ведомстве подчеркнули, что полет Су-30СМ прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.