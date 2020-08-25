Минобороны подписало контракт на строительство фрегатов с «Калибрами»

Вид на фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Минобороны России подписало государственные контракты на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380, 20385 с Северной верфью. Об этом сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Подмосковье, его слова приводит ТАСС.

По данным агентства, сейчас в составе флота несут службу головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» и первый серийный «Адмирал Касатонов». Эти боевые корабли оснащены 16 универсальными пусковыми установками, совместимыми с крылатыми ракетами трех типов — «Калибр», «Оникс» и «Циркон» и мощным зенитным и противолодочным вооружением. Второй серийный фрегат «Адмирал Головко» проходит испытания.

Всего на разных этапах строительства на Северной верфи в Санкт-Петербурге находятся еще пять фрегатов проекта. Таким образом общее число принятых и строящихся кораблей проекта 22350 достигло восьми.

Корабли проекта 20380 — многоцелевые корветы, разработанные Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург). Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод и дозорной службы. На вооружении — универсальные артиллерийские комплексы, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, сверхзвуковые ракеты и др. На судне может базироваться вертолет Ка-27.