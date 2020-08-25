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Политика ,  
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Украина сообщила о переносе встречи советников «нормандского формата»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Встречу советников глав государств-участников «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесут из-за командировки советника президента Франции Эммануэля Бонна. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Новая дата встречи будет объявлена позже.

Источники «РИА Новости» и «Интерфакса», близкие к переговорам, сообщали, что причиной отмены встречи стали разногласия по итоговым документам, в частности со стороны Германии, Франции и Украины.

Источник в МИД России сообщил «РИА Новости», что встречу решили перенести на сентябрь в связи с тем, что у участников произошла накладка по дате. По информации источника, теперь может поменяться и место встречи советников. Точный день и новое место проведения встречи собеседник агентсва не назвал.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры стран «нормандской четверки» в начале июня. Как отмечал министр, Киев ищет решение для мирного урегулирования ситуации в Донбассе, однако Украина не согласится на «пересечение красных линий» в отношении безопасности и суверенитета страны. Кулеба добавил, что стороны договорились продолжать активные контакты «нормандской четверки» на уровне министров.

«Нормандский формат» — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимают участие четыре страны — Россия, Украина, Германия и Франция. Первая встреча состоялась в июне 2014 года, после начала кризиса на Украине, во французском регионе Нижняя Нормандия.

В последний раз главы МИД четырех стран встречались 30 апреля. Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из девяти пунктов итогового парижского соглашения был частично выполнен только один — обмен удерживаемыми лицами.

Теги: «нормандская четверка», Париж, Владимир Зеленский
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