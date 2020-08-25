Суд дал до 9 лет колонии обвиняемым по делу об отравлении «Боярышником»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ленинский суд в Иркутске приговорил семерых обвиняемых по делу об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» к срокам от 7 до 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

«Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение суда принято в соответствии с ч.3 ст. 238 Уголовного кодекса (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». Люди приобретали его у обвиняемых по низкой цене и принимали в качестве алкогольного напитка. По данным регионального Минздрава, в результате отравления умерли более 70 человек, 122 человека пострадали.

Спустя два года правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной.