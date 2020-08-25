Суд дал до 9 лет колонии обвиняемым по делу об отравлении «Боярышником»
Ленинский суд в Иркутске приговорил семерых обвиняемых по делу об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» к срокам от 7 до 9 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.
«Приговором суда все подсудимые признаны виновными. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В конце 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник». Люди приобретали его у обвиняемых по низкой цене и принимали в качестве алкогольного напитка. По данным регионального Минздрава, в результате отравления умерли более 70 человек, 122 человека пострадали.
Спустя два года правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной.