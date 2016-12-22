Продавец и хозяйка магазина с «Боярышником» получили тюремные сроки

В Иркутске Свердловский районный суд приговорил хозяйку торгового павильона, в котором продавали населению содержащий этанол концентрат для принятия ванн «Боярышник», и продавца к четырем и трем года колонии общего режима соответственно. Об этом сообщается на сайте суда.
Как отмечается в сообщении, хозяйку магазина и продавца признали виновными в хранении и сбыте опасной продукции, в результате употребления которой погибли более двух человек. Суд постановил, что хозяйка павильона купила партию «Боярышника» в декабре 2016 года, а продавец реализовал его населению. В результате его употребления умерли восемь человек.
В декабре 2016 года в Иркутске 78 человек погибли, после того как выпили концентрат для ванн «Боярышник». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
После этого случая в России 26 декабря 2016 был введен запрет на продажу непищевой продукции, которая содержит спирт. Он несколько раз продлевался, но 9 октября 2017 его действие закончилось, но затем 20 октября было продлено 2017 года на полгода. Главный санитарный врач России Анна Попова заявляла, что после вступления в силу запрета число умерших в регионах от отравления этанолом и спиртосодержащими жидкостями снизилось на 20–50%.