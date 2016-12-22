СК передал в суд дело производителей «Боярышника» из Иркутска

Следственный комитет (СК) завершил расследование и передал в суд дело семи производителей «Боярышника» с метиловым спиртом в составе, из-за употребления которого в Иркутской области погибли 63 человека. Об этом сообщается на сайте СКР.

«По версии следствия, в период ноября—декабря 2016 года обвиняемые с целью получения материальной выгоды на территории города Иркутска приобрели около 160 литров спиртосодержащей жидкости, фактически являющейся метиловым спиртом», — говорится в сообщении.

Обвиняемые — Сулейман Рустамов, Рахман Мехдиев, Юлия Мелентьева, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Заур Абилов и Светлана Красноярова.

В СК рассказали, что они кустарным образом изготавливали спиртосодержащее средство, которое продавали в Иркутске под видом косметической продукции «Боярышник». Из-за их действий погибли 63 человека, еще 15 пострадали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

В рамках дела провели более 140 судебно-медицинских экспертиз, осмотрели более 190 мест происшествий и допросили 350 свидетелей и потерпевших. Кроме того правоохранители изъяли около 5 тыс. бутылок «Боярышника».

Массовое отравление «Боярышником» в Иркутске произошло в 2016 году. Всего из-за метилового спирта в его составе погибли 74 человека. В рамках уголовного дела по данному факту задержали 19 человек, в том числе главу регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова.

В декабре 2016 года в России ввели запрет на продажу непищевой продукции, содержащей спирт. Это ограничение несколько раз продлевали, в апреле Роспотребнадзор увеличил срок запрета еще на полгода.