Сенатор назвал «рабочими вещами» обнаруженные ошибки с начислением пенсий

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Ошибки при начислении пенсий, обнаруженные Счетной палатой, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом РБК сообщил первый зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам <…> Ничего удивительного в итогах проверки я не вижу, ничего неустранимого тоже», — сказал он.

По мнению сенатора, введение неверных данных вполне допустимо. Важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда откликались на жалобы людей и устраняли нарушения в короткий срок.

Ранее Счетная палата сообщила, что обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде. Из-за них некоторые люди недополучали свои пенсии. По данным ведомства, это могло произойти из-за того, что Пенсионный фонд открывал несколько пенсионных счетов на одного человека и не объединял их или присваивал один СНИЛС сразу нескольким гражданам.