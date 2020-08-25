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Сенатор назвал «рабочими вещами» обнаруженные ошибки с начислением пенсий

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ошибки при начислении пенсий, обнаруженные Счетной палатой, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом РБК сообщил первый зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам <…> Ничего удивительного в итогах проверки я не вижу, ничего неустранимого тоже», — сказал он.

Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий
Экономика
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По мнению сенатора, введение неверных данных вполне допустимо. Важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда откликались на жалобы людей и устраняли нарушения в короткий срок.

Ранее Счетная палата сообщила, что обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде. Из-за них некоторые люди недополучали свои пенсии. По данным ведомства, это могло произойти из-за того, что Пенсионный фонд открывал несколько пенсионных счетов на одного человека и не объединял их или присваивал один СНИЛС сразу нескольким гражданам.

Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии
Общество
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин объяснил, что Пенсионный фонд объединил счета почти 90 тыс. пенсионеров, и, чтобы исключить нарушения, организация должна дополнительно проверить каждого пенсионера.

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Теги: Счетная палата, пенсии, новости
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