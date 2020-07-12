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Работающих пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Работающие пенсионеры в России с 1 августа получат прибавку к страховой части пенсии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд.

ПФР пересчитает выплаты пенсионерам, работавшим в 2019 году. В прошлом году в России трудились около 14 миллионов получающих пенсию. В этом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) равна 93 руб., максимальный размер прибавки составит 279 руб.

В настоящее время пенсия работающих пенсионеров индексируется и после увольнения. Она рассчитывается из количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов, умноженного на их стоимость (в 2020-м это 93 руб.). К полученной сумме прибавляется размер фиксированной выплаты, который в этом году составляет 5 686 руб. Чем больше баллов, тем выше пенсия.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В июле в Минтруде назвали регионы с самыми высокими пенсиями. Больше всего пенсионеры получают в Чукотском и Ненецком автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области. Так, на Чукотке средний размер пенсии составил 28 219,13 руб., в НАО — 25 215,13 руб., на Камчатке он равен 24 409,59 руб., в Магаданской области — 24 304,94 руб. Самые маленькие пенсии — в Дагестане (12 411,37 руб.), Кабардино-Балкарской Республике (12 473,37 руб.) и Калмыкии (13 350,12 руб.).

 

Теги: пенсия, пенсионеры
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