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Счетная палата нашла нарушения при начислении пенсий

Некоторые россияне могли недополучить пенсии из-за того, что на одних было открыто несколько пенсионных счетов, которые впоследствии не объединялись, а у других был один СНИЛС на двоих, сообщили в Счетной палате
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. Об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах, опубликованном на сайте Счетной палаты.

По ее информации, Пенсионный фонд мог открывать на одного и того же человека два и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Другой проблемой стало то, что один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям.

«При этом если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался», — указано в отчете.

В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались, но происходило это не с момента назначения пенсии, а со времени объединения данных.

«Доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн руб.», — говорится в отчете.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, всего Пенсионный фонд объединил счета почти 90 тыс. пенсионеров. «Чтобы исключить нарушения, назначенные пенсии этих пенсионеров нужно дополнительно проверить и произвести соответствующие доплаты», — отметил он.

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За 2017–2019 годы ПФР объединил более 572,5 тыс. счетов, из которых 89,8 тыс. — счета пенсионеров, а разъединил — 2,4 тыс. (около 178 счетов пенсионеров). Всего остается еще около 650 тыс. «двойников», что составляет 0,4% от общего количества счетов, говорится в отчете Счетной палаты.

По данным Межрегионального информационного центра ПФР, счета-«двойники» появляются из-за того, что граждане неправильно заполняют анкеты, ошибаясь в в фамилии, дате или месте рождения. Также это может произойти при открытии нового счета при изменении реквизитов, например при смене фамилии, вместо корректировки действующего счета.

В этом случае ошибка случается потому, что в анкетах ПФР не требуется указывать фамилию, которая была при рождении, что является нарушением закона, отметили в Счетной палате. Большинство пострадавших от нарушения пенсионных прав при этом — это женщины (56,3%), меняющие фамилию при заключении брака.

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Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Такую же проблемы аудиторы выявили и с отражением сведений об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), которые в анкете ПФР также не требуется указывать. В итоге ИНН попадают в пенсионную базу лишь в том случае, если сведения о гражданине предоставляет работодатель.

Помимо этого, проблема усугубляется еще и тем, что базы данных загсов, налоговой службы и ПФР не соответствуют друг другу. Из-за того, что эти структуры почти не взаимодействуют, изменения фамилий, паспортных данных и места проживания граждан отображаются не у всех ведомств, пояснили в Счетной палате. Из-за этого пенсии недополучил 171 человек из 1061 проверенных (16,1% случаев). После проверки им выплатили 3 млн руб.

В Минтруде в конце июля пообещали реальный рост пенсий до 2024 года. Размеры индексации выплат неработающим пенсионерам определены федеральным законом № 350-ФЗ, сообщили в ведомстве. Согласно нему, в 2021–2024 годах пенсии будут проиндексированы выше уровня ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года размер выплат вырастет на 6,3%, с начала 2022 года — на 5,9%, с 2023 года — на 5,6%, с 2024-го — на 5,5%, уточнили в Минтруде.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Счетная палата, пенсии
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