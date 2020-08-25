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Суд ответил на сообщения о продаже билетов по делу Михаила Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В Пресненском суде Москвы назвали недостоверной сообщения о продаже билетов на заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе суда РБК сообщили, что заседание суда проходит в открытом режиме, о чем дополнительно появится информация на сайте суда.

«Суд к этому никакого отношения не имеет. На сайте суда будет опубликована информация, что никаких билетов на заседание по Ефремову не продается», — сообщили в пресс-службе суда.

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Автомобиль Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве

Там добавили, что «порядок прохода в здание суда и нахождение в нем определяется правилами пребывания посетителей в Пресненском районном суде».

Во вторник, 25 августа, на сайте по поиску объявлений Avito было опубликовано объявление с заголовком «Проход на суд Ефремова». Пользователь с ником Изабелла предлагала провести желающего за 500 тыс. руб. на «первый ряд». Объявление сопровождали фото из здания суда.

В Пресненском суде продолжается рассмотрение уголовного дела Михаила Ефремова. Автомобиль актера 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер на следующий день в больнице. Экспертиза показала, что за рулем Ефремов находился в наркотическом и алкогольном опьянении.

Ефремову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Артист отправлен под домашний арест. Изначально Ефремов признал себя виновным, однако позднее отказался от признания. В ходе заседания актер допустил возможность, что во время ДТП он мог находиться на пассажирском сидении.

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Теги: Михаил Ефремов, новости, заседание суда, Пресненский суд
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