Суд ответил на сообщения о продаже билетов по делу Михаила Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

В Пресненском суде Москвы назвали недостоверной сообщения о продаже билетов на заседание по делу актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе суда РБК сообщили, что заседание суда проходит в открытом режиме, о чем дополнительно появится информация на сайте суда.

«Суд к этому никакого отношения не имеет. На сайте суда будет опубликована информация, что никаких билетов на заседание по Ефремову не продается», — сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что «порядок прохода в здание суда и нахождение в нем определяется правилами пребывания посетителей в Пресненском районном суде».

Во вторник, 25 августа, на сайте по поиску объявлений Avito было опубликовано объявление с заголовком «Проход на суд Ефремова». Пользователь с ником Изабелла предлагала провести желающего за 500 тыс. руб. на «первый ряд». Объявление сопровождали фото из здания суда.