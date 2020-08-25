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Отравление Навального ,  
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Ярмыш назвала чушью слова доктора Мясникова об отравлении Навального

Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш раскритиковала слова врача и телеведущего Александра Мясникова, который предложил не торопиться с выводами по поводу возможного отравления оппозиционера.

«Какая невероятная чушь», — написала Ярмыш в Twitter.

Навальному стало плохо в самолете во время рейса из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера из аэропорта увезли в больницу. Он впал в кому. Через два дня его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом. При этом немецкие врачи пришли к выводу, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретное вещество им пока неизвестно.

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального
Общество
Александр Мясников

Мясников, комментируя данные врачей из «Шарите», предложил не торопиться с выводами по поводу возможного отравления Навального. По его словам, «никто еще не готов ответить данными биохимии (токсикологии), что это», — лекарства или яд. Он добавил, что ингибиторы холинэстеразы применяются в том числе в качестве «стимулятора мозговой деятельности».

«Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего — и передоз!» — написал Мясников.

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В прошлом году между Мясниковым и Навальным произошел конфликт. Оппозиционер раскритиковал доктора за то, что тот не стал госпитализировать журналиста Ивана Голунова. Позже политик критиковал Мясникова за его высказывания о коронавирусной инфекции. Так, врач сначала называл ситуацию вокруг COVID-19 «истерией», а затем был назначен руководителем Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теги: Кира Ярмыш, Алексей Навальный
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