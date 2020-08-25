Ярмыш назвала чушью слова доктора Мясникова об отравлении Навального

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш раскритиковала слова врача и телеведущего Александра Мясникова, который предложил не торопиться с выводами по поводу возможного отравления оппозиционера.

«Какая невероятная чушь», — написала Ярмыш в Twitter.

Навальному стало плохо в самолете во время рейса из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера из аэропорта увезли в больницу. Он впал в кому. Через два дня его перевезли на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите».

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом. При этом немецкие врачи пришли к выводу, что клинические исследования указывают на отравление веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, хотя конкретное вещество им пока неизвестно.