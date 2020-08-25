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Отравление Навального ,  
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил не торопиться с выводами по поводу возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Германии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это "пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос".

«Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то еще процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое», — сказал он.

При этом он указал, что «никто еще не готов ответить данными биохимии (токсикологии), что это», — лекарства или яд. Чаще всего ингибиторы холинэстеразы встречаются в органофосфатах — удобрениях, уточнил врач.

Мясников привел данные «американского медицинского сайта», согласно которым в мире ежегодно «3 млн травятся органофосфатами», умирают 300 тыс.

«Органофосфатами пугать нельзя — тут или убийство или уже непредумышленные случайности, не связанные с работой профессионалов», — отметил он.

Отравление Навального. Что важно знать
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Алексей Навальный

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Кроме того, по его словам, ингибиторы холинэстеразы применяются в лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, а также как «стимулятор мозговой деятельности».

«Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего — и передоз!» — добавил он. Мясников пожелал Навальному выздоровления.

Омские врачи предложили отправить в Берлин биоматериалы Навального
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

22 августа Навальный был доставлен на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Клинические исследования, проведенные врачами в «Шарите», указывают на отравление, заявили в клинике. Речь идет о веществе из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Однако что это за вещество, пока неясно. Политика лечат противоядием атропином.

Навальному стало плохо в самолете во время рейса из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера из аэропорта увезли в больницу. Он впал в кому. Главврач омской больницы Александр Мураховский ранее заявлял, что экспертиза не подтвердила отравление оппозиционера химическим веществом.

Теги: Алексей Навальный, отравление
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