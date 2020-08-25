Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей об отравлении Навального

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил не торопиться с выводами по поводу возможного отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Германии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Говоря о выводах врачей берлинской клиники «Шарите», где лечится Навальный, о том, что политик, как указывают исследования, был отравлен веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы, Мясников отметил, что отравление таким веществом предполагает определенную симптоматику: по его словам, это "пониженное давление, пот, бронхоспазм, обильная мокрота, понос".

«Что за этим стоит — надо разбираться. Если химические вещества — одно дело, если какие-то еще процессы (повышенный магний, пониженный кальций, другие электролитные нарушения) — другое», — сказал он.

При этом он указал, что «никто еще не готов ответить данными биохимии (токсикологии), что это», — лекарства или яд. Чаще всего ингибиторы холинэстеразы встречаются в органофосфатах — удобрениях, уточнил врач.

Мясников привел данные «американского медицинского сайта», согласно которым в мире ежегодно «3 млн травятся органофосфатами», умирают 300 тыс.