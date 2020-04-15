Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Врач и телеведущий утверждал, что продление режима карантина будет хуже, чем последствия самой эпидемии

Александр Мясников (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».

Изданию «Подъем» Мясников заявил, что уже приступил к обязанностям главы Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), однако не стал объяснять, чем именно он будет заниматься.

Мясников известен как ведущий телепрограммы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», а также медицинской рубрики на радиостанции «Вести ФМ».

РБК направил запрос в ИЦК.