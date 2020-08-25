В Госдуме оценили предложение по переносу начала учебного года на октябрь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Переносить начало учебного года на октябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции не стоит. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»), передает «РИА Новости».

«Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности», — отметил Менделевич.

Он добавил, что это касается не только COVID-19, но и всех остальных существующих сейчас и возможных в будущем инфекций.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года в учреждениях дошкольного, начального и среднего специального образования на 1 октября вместо 1 сентября. По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса в стране.