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В Госдуме оценили предложение по переносу начала учебного года на октябрь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Переносить начало учебного года на октябрь из-за пандемии коронавирусной инфекции не стоит. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич («Единая Россия»), передает «РИА Новости».

«Вирус с нами надолго, возможно, навсегда. И сейчас основной вопрос не в том, чтобы продлевать карантинные меры, а в том, чтобы научиться жить рядом с вирусом, соблюдая меры предосторожности», — отметил Менделевич.

Он добавил, что это касается не только COVID-19, но и всех остальных существующих сейчас и возможных в будущем инфекций.

Минпросвет увидел риск социального напряжения при переносе учебного года
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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение о переносе начала учебного года в учреждениях дошкольного, начального и среднего специального образования на 1 октября вместо 1 сентября. По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса в стране.

Законопроекты в Госдуме принимаются большинством голосов. Самая многочисленная фракция в нижней палате «Единая Россия» — 338 депутатов. Численность фракции ЛДПР составляет 40 депутатов.

В июле Кравцов заявил, что российские школы с 1 сентября начнут работу в традиционном формате. Дистанционное обучение рассматривается только как дополнение к очной форме.

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Теги: Госдума, учебный год, коронавирус
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