Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID

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Акции протеста на улицах белорусских городов, которые начались после президентских выборов, негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Дмитрием Пиневичем, которого он назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Лукашенко отметил, что министерство неплохо работало в период распространения коронавируса (до назначения Пиневич был первым заместителем бывшего главы Минздрава Владимира Караника, который стал губернатором Гродненской области).

«Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что коронавирус пока никуда не ушел, но он надеется, что ситуация не ухудшится и сохранятся текущие показатели. При этом он указал, что уровень заражения коронавирусом в стране хотелось бы свести к абсолютному минимуму. «Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит», — заключил Лукашенко.