Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 74,42 (+0,32) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 87,9 (+0,17) Инвестиции, 13:05
S&P 500 обновил максимум после разрешения США лечить COVID плазмой крови Инвестиции, 17:44 Немецкие врачи указали на угрозу долгосрочных последствий для Навального Политика, 17:40 Тихановская заявила замгоссекретаря США о готовности к диалогу с властями Общество, 17:38 На фоне протестов Минобороны Белоруссии купит в России новые БТР Политика, 17:33 МИД Белоруссии вручил ноту послу Литвы из-за спора о вертолете у границы Политика, 17:32 Глава Coursera Джефф Маджионкальда: «Учиться придется всю жизнь» Экономика образования, 17:30  Лечение Навального в Германии. Что важно знать Политика, 17:26 Клиника заявила об «указывающих на отравление» анализах Навального Политика, 17:22 Школьный топ-180: от первого портфеля до шелкового галстука Стиль, 17:16 В сборную сезона в Лиге чемпионов вошли по четыре игрока «Баварии» и ПСЖ Спорт, 17:12 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 17:08 В России назвали самые популярные подержанные иномарки в 2020 году Авто, 17:03 Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID Политика, 16:57 Путин договорился с Лукашенко испытать вакцину от COVID-19 на белорусах Общество, 16:50
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко назвал негативным влияние «терок на улице» на ситуацию с COVID

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Акции протеста на улицах белорусских городов, которые начались после президентских выборов, негативно влияют на эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Дмитрием Пиневичем, которого он назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения.

Лукашенко отметил, что министерство неплохо работало в период распространения коронавируса (до назначения Пиневич был первым заместителем бывшего главы Минздрава Владимира Караника, который стал губернатором Гродненской области).

«Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что коронавирус пока никуда не ушел, но он надеется, что ситуация не ухудшится и сохранятся текущие показатели. При этом он указал, что уровень заражения коронавирусом в стране хотелось бы свести к абсолютному минимуму. «Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит», — заключил Лукашенко.

Лукашенко назвал психозом ситуацию с коронавирусом
Политика
Александр Лукашенко

Материал дополняется.

Теги: коронавирус, Александр Лукашенко, протесты
Материалы по теме
Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России
Политика
ВВС Белоруссии объяснили угрозу от запущенных Литвой шаров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter