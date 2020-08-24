ВЦИОМ назвал долю уверенных в существовании западного менталитета россиян

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В существование особого западного характера верят 47% россиян. Исследование об этом опубликовано на сайте ВЦИОМа. Под западным характером социологи в данном случае понимают «набор черт, свойственных многим западным людям, например американцам, англичанам, французам, немцам». По данным опроса, в основном такого мнения придерживаются респонденты в возрасте 35–44 лет.

15% опрошенных ответили, что западный менталитет предполагает больше положительных качеств, чем отрицательных, например чувство ответственности, сдержанность, уважение к закону, жизнерадостность и трудолюбие.

По мнению 12% респондентов, западному характеру свойственны в основном отрицательные черты, такие как неискренность, высокомерие, безразличие и эгоизм. Такого мнения в большей степени придерживаются опрошенные в возрасте 45–59 лет.

Россиян, отрицающих наличие специфического характера у жителей Запада, оказалось 33% от общего числа респондентов. В основном такая точка зрения у людей в возрасте до 24 лет.