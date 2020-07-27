Больше половины россиян заявили о симпатии к Лукашенко

Россияне старшего поколения относятся к Лукашенко с большей симпатией, чем молодежь, которой глава Белоруссии скорее безразличен

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Больше половины (52%) россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

В наибольшей степени белорусскому президенту симпатизируют люди старшего поколения. Среди граждан старше 60 лет о положительном отношении к Лукашенко заявили 65% опрошенных, в возрастной группе от 45 до 59 лет — 55%. «Вероятно, это связано с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братского государства», — отмечают аналитики ВЦИОМ.

Молодежь в России относится к главе сопредельного государства скорее безразлично. В возрастной группе от 18 до 24 человек положительно о Лукашенко отозвались только 28%, отрицательно — 13%. 57% молодых людей заявили, что они относятся к нему без интереса.

В целом отношения России с Белоруссией большинство респондентов характеризуют как положительные или нейтральные. 15% назвали их дружественными, 27% — нормальными или спокойными, 17% — добрососедскими.