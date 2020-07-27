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Политика ,  
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Больше половины россиян заявили о симпатии к Лукашенко

Россияне старшего поколения относятся к Лукашенко с большей симпатией, чем молодежь, которой глава Белоруссии скорее безразличен
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гриц / AP)

Больше половины (52%) россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

В наибольшей степени белорусскому президенту симпатизируют люди старшего поколения. Среди граждан старше 60 лет о положительном отношении к Лукашенко заявили 65% опрошенных, в возрастной группе от 45 до 59 лет — 55%. «Вероятно, это связано с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братского государства», — отмечают аналитики ВЦИОМ.

Молодежь в России относится к главе сопредельного государства скорее безразлично. В возрастной группе от 18 до 24 человек положительно о Лукашенко отозвались только 28%, отрицательно — 13%. 57% молодых людей заявили, что они относятся к нему без интереса.

В целом отношения России с Белоруссией большинство респондентов характеризуют как положительные или нейтральные. 15% назвали их дружественными, 27% — нормальными или спокойными, 17% — добрососедскими.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В то же время по сравнению с предыдущими опросами негатива в отношениях с соседней страной стало больше, считают опрошенные россияне. В декабре прошлого года дружественными отношения с Минском называли 24% россиян. Доля тех, кто считает их прохладными, увеличилась с 13 до 19%, напряженными — с 5 до 6%. С 7 до 16% увеличилась доля тех, кто затруднился дать оценку отношениям между странами.

«За последние полгода, в течение которых в информационном пространстве превалировала пандемическая повестка, оценка отношений с Белоруссией, которую многие россияне считали и, я уверен, продолжают считать самым надежным и чуть ли не единственным другом нашей страны, изменилась не в лучшую сторону. Это подтверждает тезис о том, что в кризис каждое общество обеспокоено собственной безопасностью и думает прежде всего о собственных интересах, а братские и партнерские чувства уходят на второй план. Некоторая тень отчуждения возникла на фоне возникшей паузы в привычной череде позитивных сигналов о взаимодействии между нашими странами в политической, экономической и культурной сферах», — оценил результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Социологи зафиксировали у белорусов падение популярности союза с Россией
Общество
Фото: Сергей Балай / ZUMA / Global Look Press

В феврале опрос об отношениях двух стран в Белоруссии провела «Белорусская аналитическая мастерская» Андрея Вардомацкого (BAW, находится в Варшаве). Социологи ставили перед респондентами вопрос, с кем предпочтительнее Белоруссии союз: с Россией или Евросоюзом. Союз с Россией предпочтительным назвали 40,4% респондентов, с Евросоюзом — 32%, остальные затруднились ответить. При этом 74,6% опрошенных белорусов заявили, что Белоруссия и Россия должны поддерживать дружеские отношения и полностью открытую границу. Только 6,6% респондентов предложили установить с Россией такую же границу, как с другими странами, — с таможней и визами. За объединение двух стран в союзное государство высказались 12,8% опрошенных, а за вхождение в состав России — 3,7%.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: социологи, ВЦИОМ, Александр Лукашенко
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