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Пандемия коронавируса ,  
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New York Times сообщила о более 5 млн выявленных случаев COVID-19 в США

С начала пандемии в США выявили более 5 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственную базу данных.

«По состоянию на вечер субботы [8 августа], более 5 003 600 человек в США были инфицированы коронавирусом и по меньшей мере 161 900 умерли», — приводятся данные в базе New York Times.

Издание передает, что заболеваемость растет в семи штатах: Оклахома, Вирджиния, Иллинойс, Гавайи, Южная Дакота, Массачусетс и Род-Айленд, а также на Гуаме, Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. В то же время, заболеваемость снижается в 17 штатах.

Материал дополняется

Теги: New York Times, коронавирус, США, статистика
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