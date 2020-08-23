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В Москве задержали участников акции в поддержку белорусов

Обстановка у посольства Белоруссии в Москв
Обстановка у посольства Белоруссии в Москв (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

У посольства Белоруссии в центре Москвы задержали более десяти человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» .

У здания дипмиссии проходит акция солидарности с протестующими против итогов президентских выборов белорусами.

В числе задержанных оказался участник музыкальной группы Rodonitza Олег Климов. Музыкант рассказал, что направлялся к посольству, когда был задержан. По его словам, причину ему не объяснили. Однако на нем была бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza, что могло стать поводом для задержания, предположил Климов.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Он сообщил, что в автозак увели еще десять человек. Telegram-канал Avtozak Live уточняет, что задержанных отвезли в отдел полиции по Тверскому району.

Климов в разговоре с РБК подтвердил, что находится в Тверском ОВД. По его словам, задержанным «просто выписывают штрафы».

«Суть в том, что люди, которые находятся со мной, — им пишут, что они распивали, курили на детской площадке, то есть административные штрафы рублей по 500. Нет никаких вещей, связанных с политическими моментами», — рассказал он.

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По словам музыканта, его задержали, когда он шел на акцию в поддержку протестующих в Белоруссии. «У нас ударник группы белорус, мы любим Белоруссию и всегда поддерживали людей», — добавил участник группы Rodonitza.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили РБК, что информация о задержанных к ним не поступала. Посольство Белоруссии в Москве на звонки не ответило.

Многотысячный марш протеста в Минске. Фоторепортаж
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Фото: Евгений Малолетка / AP

Массовые протесты в Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, которые выиграл, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с итогами голосования, считая результаты выборов сфальсифицированными. Люди требуют отставки Лукашенко, находящегося у власти более 25 лет, и проведения новых выборов. В крупных городах России проходят акции солидарности с протестующими в соседней стране.

Теги: новости, Москва, задержания, выборы президента Белоруссии
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