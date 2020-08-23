В Москве задержали участников акции в поддержку белорусов

Обстановка у посольства Белоруссии в Москв (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

У посольства Белоруссии в центре Москвы задержали более десяти человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» .

У здания дипмиссии проходит акция солидарности с протестующими против итогов президентских выборов белорусами.

В числе задержанных оказался участник музыкальной группы Rodonitza Олег Климов. Музыкант рассказал, что направлялся к посольству, когда был задержан. По его словам, причину ему не объяснили. Однако на нем была бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza, что могло стать поводом для задержания, предположил Климов.

Он сообщил, что в автозак увели еще десять человек. Telegram-канал Avtozak Live уточняет, что задержанных отвезли в отдел полиции по Тверскому району.