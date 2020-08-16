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В Москве прошла очередная акция у посольства Белоруссии

Напротив белорусского посольства в Москве снова прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии, передает корреспондент РБК.

Десятки людей с плакатами, флагами и цветами выстроились напротив здания. Рядом с митингующими стоят сотрудники полиции, никого не задерживают.

Как сообщает телеканал «Дождь», полицейские не дают митингующим подойти к зданию посольства, поэтому собравшиеся пикетируют на противоположной стороне улицы.

У дипмиссии Белоруссии в России прошли акции солидарности
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15 августа у здания посольства также прошел митинг в поддержку жителей республики. Тогда у дипмиссии собрались около 200 человек. Акции солидарности также прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В Минске и других городах страны массовые акции протеста начались после президентских выборов 9 августа. Они продолжаются до сих пор. Сегодня в столице в центр города вышли более 200 тыс. человек. Протестующие требуют, чтобы действующий президент республики Александр Лукашенко оставил свой пост. Днем на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку главы государства.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
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Теги: Белоруссия, посольство, митинг
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