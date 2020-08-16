В Москве прошла очередная акция у посольства Белоруссии

Напротив белорусского посольства в Москве снова прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии, передает корреспондент РБК.

Десятки людей с плакатами, флагами и цветами выстроились напротив здания. Рядом с митингующими стоят сотрудники полиции, никого не задерживают.

Как сообщает телеканал «Дождь», полицейские не дают митингующим подойти к зданию посольства, поэтому собравшиеся пикетируют на противоположной стороне улицы.

15 августа у здания посольства также прошел митинг в поддержку жителей республики. Тогда у дипмиссии собрались около 200 человек. Акции солидарности также прошли в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.